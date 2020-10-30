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Уже более 45 млн людей в мире заразились коронавирусом

Пятница 30 октября 2020 01:17
Уже более 45 млн людей в мире заразились коронавирусом
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Коронавирусом в мире с начала пандемии заболели уже 45 278 583 человек. За последние сутки в мире зафиксировали более 511 тысяч новых случаев заражения.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Так, за 29 октярбя почти 81 тысячу новых случаев зарегистрировали в США, более 49 - в Индии, более 47 - во Франции.

Кроме того, в мире за последние сутки от коронавируса умерли 6,5 тысяч человек. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 1 185 129 человек.

Почти 33 млн человек уже вылечились от коронавируса. Более 11 млн случаев остаются активными.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге назвал крайней мерой введение общенационального карантина для борьбы с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что поставки потенциальной вакцины против коронавируса в страны Европейского союза могут начаться всерьез в апреле 2021 года.

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