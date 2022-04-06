42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн

Киевскую область освободили от оккупантов

Ко 2 апреля украинским военным удалось освободить всю Киевскую область. Под контроль также вернулась Чернобыльская АЭС и часть государственной границы с Беларусью.

Проводится разминирование и зачистка территорий, после чего начнется возобновление критической инфраструктуры региона.

Массовые убийства в Буче, Ирпене, Гостомеле

В освобожденной Буче Киевской области было обнаружено множество тел мирных жителей со следами пыток, изнасилования, в том числе, подростков и дети.

Правоохранители зафиксировали более 400 жертв агрессора. При этом отмечается, что это число будет большим по мере продолжения расследования военных преступлений РФ.

Россия наращивает войска на Донбассе

Оккупанты продолжают попытки продвинуться ближе к админграницам Донецкой и Луганской областей.

В Генштабе ВСУ сообщают, что основные усилия враг намерен бросить на окружение сил в зоне ООС. Осуществляется переброска войск из других военных округов, враг налаживает логистику, создает запасы боеприпасов, ракет и ГСМ.

Мариуполь в блокаде

Тяжелые бои в Мариуполе продолжаются с первых дней российского вторжения. Городская инфраструктура разрушена, а 40% домов не подлежат восстановлению. По оценкам военных, город контролируют 50/50% украинские и российские вооруженные силы.

Эвакуация мирного населения осложнена постоянными обстрелами. Оккупанты также блокируют движение эвакуационных автобусов к Мариуполю. Зафиксированы массовые случаи депортации горожан на территорию России.

Угроза захвата Харькова

В Харькове враг не останавливает обстрелы жилых районов. Оккупанты пытаются блокировать часть населенных пунктов области, но несут потери и не могут возобновить наступление дальше Изюма.

В Минобороны Украины 4 апреля сообщили, что войска агрессора готовятся захватить Харьков. При этом мэр Игорь Терехов заявил, что город хорошо вооружен и подготовлен к обороне.

Что происходит во временно оккупированных областях

На захваченных территориях Запорожской области оккупанты назначают руководство местных органов власти, задерживают активистов, отключают украинские телеканалы, мобильную связь.

В Херсонской области похищают общественных деятелей. Сам Херсон окружен российскими войсками, город закрыт на въезд и выезд, заканчиваются запасы продовольствия и медикаментов.

Местные жители регулярно выходят на протесты даже под угрозой обстрелов.

Ситуация в регионах

Войска РФ отступили из Черниговской области. Восстановлено автомобильное сообщение Чернигова с Киевом. В самом городе из-за обстрелов было разрушено 70% инфраструктуры.

Сумскую область зачищают от вражеских войск. Освобождены Сумской, Конотопский, Шосткинский, Ахтырский, Роменский районы. При этом в области насчитали более 200 жертв военных преступлений РФ.

В Николаеве продолжаются ракетные атаки, обстрелы "Смерчами" и "Ураганами". Огонь ведут по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, транспорту.

Враг начал атаковать ракетами Днепропетровскую область. Одна из них попала в инфраструктурный объект в Днепре, также было попадание в автозаправку в Кривом Роге.

Западная Украина под угрозой ракетных атак

Несмотря на относительно спокойную обстановку, сигналы воздушной тревоги практически ежедневно звучат во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской областях.

Российские войска атакуют ракетами объекты критической инфраструктуры, нефтебазы. Первый ракетный удар произошел в Тернополе 3 апреля. В направлении Львова, Волынской области оккупанты выпускают ракеты с территории Беларуси. Большую часть атак успешно отражает украинская ПВО.