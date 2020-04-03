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Почти 400 киевлян с пневмонией проверят на коронавирус

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 12:49
Почти 400 киевлян с пневмонией проверят на коронавирус
Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

В Киеве стартовало обязательное тестирование всех пациентов с воспалением легких

Почти 400 киевлян с пневмонией проверят на коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Киеве стартовало обязательное тестирование всех пациентов с воспалением легких.

"В медицинских учреждениях столицы начали практику тестирования всех больных на различные виды пневмонии. Тесты, определяющие наличие коронавируса сегодня в больницах города Киева. Хочу отметить, в больницах Киева с диагнозом "пневмония" сегодня находится почти 400 больных. У всех этих пациентов уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса. Как отмечают врачи, не все случаи пневмонии это последствия осложнений от коронавируса", - заявил Кличко.

Напомним, на время карантина в Киеве не будут открываться продуктовые рынки. В столице нет проблем с нехваткой продуктов в магазинах и супермаркетах.

Также у большей части киевлян, у которых коронавирус подтвердился, которые за пределы Украины не выезжали, они были инфицированы в стране.

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