UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более 40 тысяч заражений. В России новый максимум COVID-больных за сутки

Автор: Мария Кучерявец

В России за минувшие сутки зафиксировали 40 251 новый случай коронавируса. Это самый большой показатель в стране с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 40 251, что стало новым максимумом с начала эпидемии", - говорится в сообщении.

В частности, число заражений в столице страны увеличилось за сутки на 7 267. Всего в Москве уже зарегистрировали 1 809 788 инфицированных.

Вместе с тем количество смертей от коронавируса в стране выросло на 1 160.

Указано, что всего с начала пандемии в РФ заразились 8 472 797 человек, а число летальных исходов от COVID составляет 237 380.

Напомним, недавно РФ зарегистрировала рекордное количество смертей от коронавируса с начала пандемии COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКоронавирусПандемия коронавируса