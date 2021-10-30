Более 40 тысяч заражений. В России новый максимум COVID-больных за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировали 40 251 новый случай коронавируса. Это самый большой показатель в стране с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 40 251, что стало новым максимумом с начала эпидемии", - говорится в сообщении.

В частности, число заражений в столице страны увеличилось за сутки на 7 267. Всего в Москве уже зарегистрировали 1 809 788 инфицированных.

Вместе с тем количество смертей от коронавируса в стране выросло на 1 160.

Указано, что всего с начала пандемии в РФ заразились 8 472 797 человек, а число летальных исходов от COVID составляет 237 380.