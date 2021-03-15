Почти 40 человек убили силовики при разгоне протестов в Мьянме
При разгоне протестных акций в городах Мьянмы в воскресенье погибли 38 человек. Еще около 80 получили ранения.
Это следует из данных Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ).
По подсчетам правозащитников, с момента прихода к власти военных и начала массовых демонстраций в начале февраля в стране погибли не менее 126 протестующих. В АППЗ не исключили, что реальное число жертв может быть гораздо выше.
Задержаны на данный момент 2156 человек. 1837 задержанных все еще находятся под стражей. Из них три человека приговорены к тюремным срокам, сообщают правозащитники.
Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.
Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.
Также мы писали, что совет безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил военный переворот в Мьянме.