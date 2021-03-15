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Почти 40 человек убили силовики при разгоне протестов в Мьянме

Новина українською → Янгон, Понедельник 15 марта 2021 01:06
Почти 40 человек убили силовики при разгоне протестов в Мьянме Фото: протесты в Мьянме (eaindra_14 via Instagram)
Автор: Артур Родивилов

При разгоне протестных акций в городах Мьянмы в воскресенье погибли 38 человек. Еще около 80 получили ранения.

Это следует из данных Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ).

По подсчетам правозащитников, с момента прихода к власти военных и начала массовых демонстраций в начале февраля в стране погибли не менее 126 протестующих. В АППЗ не исключили, что реальное число жертв может быть гораздо выше.

Задержаны на данный момент 2156 человек. 1837 задержанных все еще находятся под стражей. Из них три человека приговорены к тюремным срокам, сообщают правозащитники.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.

Также мы писали, что совет безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил военный переворот в Мьянме.

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