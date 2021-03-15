Почти 40 человек убили силовики при разгоне протестов в Мьянме

При разгоне протестных акций в городах Мьянмы в воскресенье погибли 38 человек. Еще около 80 получили ранения.

По подсчетам правозащитников, с момента прихода к власти военных и начала массовых демонстраций в начале февраля в стране погибли не менее 126 протестующих. В АППЗ не исключили, что реальное число жертв может быть гораздо выше.

Задержаны на данный момент 2156 человек. 1837 задержанных все еще находятся под стражей. Из них три человека приговорены к тюремным срокам, сообщают правозащитники.