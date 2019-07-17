Более 40 человек госпитализированы после отравления в детском лагере в Крыму

В оккупированом Крыму более 40 детей и взрослых были госпитализированы из лагеря "Лучистый" в Евпатории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что состояние пострадавших в основном легкое и среднее. В больницу с отравлением попали дети и вожатые. По словам представителя Евпаторийской городской детской клинической больницы, угрозы для жизни госпитализированных детей нет.

В свою очередь, начальник лагеря Ренат Каюмов опроверг сообщения о госпитализации. Он заявил, что все дети находятся в лагере и уложены спать. По его словам, детей отвезли в больницу, но вскоре отправили обратно в лагерь. Причина отравления устанавливается.

Ранее сообщалось, что медики установили причины массового отравление детей в Сергеевке(Одесская область), которое произошло 11 июля. Причиной было нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи.

РБК-Украина писало, что в пгт Мизоч (Ровенская область) на свадьбе в кафе отравились 39 человек, из них 8 детей.