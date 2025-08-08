4 знаки Зодіаку скоро звільняться від токсичних людей та обмежень

Повний Місяць у Водолії 9 серпня 2025 року принесе важливі зміни для чотирьох знаків Зодіаку. Вони позбудуться всього, що заважає їм досягти успіху. Попереду на них чекає прорив і нові можливості на найближчі 20 років.

Дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна , кому пощастить звільнитися від обмежень на шляху до нового життя.

Овен

Вам доведеться пережити важливі трансформації. Конфлікт зі старим другом чи членом родини вийде на поверхню та змусить перегляну ваші стосунки.

Всесвіт сприятиме очищенню від токсичних впливів. Можливо, настав час відпустити когось з минулого та стати лідером власного життя.

Рак

Вдалий час, щоб розірвати кармічні зв’язки, які приносять емоційне виснаження. Попереду на вас чекає покращення у фінансових справа.

Проте у професійній сфері варто покладатися лише на тих партнерів, з якими у вас є спільна мета. Доля сприятиме саме таким знайомствам.

Терези

Вас енергія Місяця змусить переглянути принципи вибору оточення. Зірки закликають відпустити тих, хто не підтримує ваші цінності.

Це час, коли ваші стосунки формують ваше майбутнє щастя, любов і пристрасть на багато років. Можливо, доведеться "відпустити" деяких друзів на шляху до особистісного зростання.

Козоріг

Повня дасть можливість звільнитися від обмежень та настанов, які заважають вам приймати нові можливості та демонструвати свої таланти.

На поверхню вилізе питання самооцінки. Будьте впевнені у своїх силах та намагайтеся діяти, попри страхи. Удача буде на вашому боці, якщо ви проявите рішучість.