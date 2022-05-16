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Только 4% украинских беженцев не получали помощи за рубежом

Фото: помощь за рубежом получали большинство украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Отвечая на вопрос о помощи во время пребывания за границей, лишь 4% беженцев ответили, что не получали никакой помощи. Опрос проводился среди украинцев, которые возвращаются домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

В то же время 64% респондентов ответили, что получали помощь от государственных органов страны пребывания, 64% - что получали помощь от рядовых граждан страны пребывания, с которыми они ранее не были знакомы, 56% получали помощь от волонтерских организаций, 39% - от родственников, знакомых, друзей, 29% - от Украинского государства, 18% - от религиозных организаций, 18% - от зарубежных фондов, учреждений, предприятий.

Оценивая поддержку и помощь, которая была им предоставлена в стране, где они находились, со стороны государственных органов страны пребывания, негосударственных организаций, граждан этих стран, 62% ответили, что очень ею довольны, 29% - что скорее удовлетворены, 6% - что скорее не довольны, и ни один не ответил, что совсем ею не доволен.

Опрос проводился Центром Разумкова среди граждан Украины в возрасте от 18 лет, которые в начале российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями, и сейчас возвращаются в Украину. Опрос проводился в Закарпатской области. С 11 апреля по 6 мая 2022 года были опрошены 105 респондентов.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова с 15 марта по 1 апреля 2022 года, абсолютное большинство украинских беженцев (79%) планировали вернуться в Украину после окончания войны.

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