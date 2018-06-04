4 июня: праздники и важные события на этот день

Исторические события, праздники и народные приметы 4 июня

Все праздники 4 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

4 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 4 июня проводится Международный день невинных детей – жертв агрессии, основанный под эгидой ООН в 1982 году. Дата приурочена к печальному событию в Ливане, когда во время израильского авианалета погибло большое число детей.

4 июня 2018 года начинается Петров и Павлов (Апостольский) пост, зависящий от праздника Пятидесятницы и заканчивающийся 12 июля, в День апостолов Петра и Павла.

В народе 4 июня отмечается день мифического существа Василиска. В этот день нельзя было заниматься серьезной работой в поле и огороде, т.к. из всего, что посажено сегодня, вырастут васильки.

Главная примета дня: если на Василиск прилетело много оводов – к урожаю огурцов.

Фото: Васильки - символ праздника 4 июня (pixabay.com/Bru-nO)

4 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1800 году в Вашингтоне была построена президентская резиденция – Белый дом.

В 1856 году в Москве основана Третьяковская галерея.

В 1896 году подписан секретный договор между Россией и Китаем.

В 1922 году вышел первый номер советского сатирического журнала "Крокодил".

4 июня: в этот день родились

В 1863 году – Владислав Городецкий, украинский архитектор.

В 1903 году – Евгений Мравинский, советский дирижер.

В 1909 году – Александр Ильченко, украинский писатель, сценарист.

В 1941 году – Василий Литвин, украинский кобзарь.

В 1975 году – Анджелина Джоли, известная американская актриса.

4 июня: в этот день умерли

В 1798 году – Джованни Джакомо Казанова, итальянский авантюрист и писатель.

В 1993 году – Георгий Милляр, советский актер театра и кино, известный по ролям в сказках.

В 2010 году – Геннадий Попович, украинский футболист.

В 2012 году – Эдуард Хиль, советский оперный и эстрадный певец.

Именинники 4 июня

Сегодня именины празднуют: Владимир, Данила, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор, Яков.

Значение Международного дня детей (video.rbc.ua)