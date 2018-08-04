4 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/klimkin)

4 августа в Америке отмечается День береговой охраны, а Острова Кука празднуют День конституции. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 4 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

4 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных и международных праздников. Зато некоторые страны отмечают национальные события и даты. К примеру, в Америке отмечается День береговой охраны, а Острова Кука празднуют День конституции.

Православные христиане 4 августа чтут память мироносицы святой равноапостольной Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа.

В народе 4 августа почитается Мария Ягодница. Женщины в этот день умывались утренней росой для здоровья, а еще собирали ягоды и заготавливали из них варенья на зиму. А вот в поле работать не полагалось, чтобы не ударила молния. Главная примета дня: гроза предвещает богатый сбор сена.

4 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1668 году – день рождения шампанского.

В 1687 году Иван Мазепа стал гетманом Левобережья.

В 1836 году в Кремле поставлен Царь-Колокол.

В 1934 году на Украинской "Криворожстали" запущена первая доменная печь.

В 1962 году южноафриканского лидера Нельсона Манделу посадили в тюрьму, где он провел 28 лет.

4 августа: в этот день родились

В 1854 году – Мария Заньковецкая, украинская актриса театра.

В 1901 году – Луи Армстронг, легендарный американский джазмен, трубач, композитор.

В 1939 году – Олег Зайцев, советский хоккеист, многократный чемпион мира и Европы.

В 1961 году – Барак Обама, американский политик, 44-й президент США.

4 августа: в этот день умерли

В 1875 году – Ганс Христиан Андерсен, известный датский писатель- сказочник.

В 1900 году – Исаак Левитан, русский художник.

В 1983 году – Юрий Левитан, советский диктор Всесоюзного радио, в годы войны читавший сводки Советского информбюро и приказы Верховного Главнокомандующего.

В 1994 году – Евгений Пономаренко, украинский актер театра и кино.

Именинники 4 августа

Сегодня свои именины празднуют: Алексей, Корней, Мария, Михаил.