После 39 лет в коме умер игрок клуба "ПСЖ" Жан-Пьер Адамс

В возрасте 71 года из жизни ушел игрок футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Жан-Пьер. Мужчина находился в коме в течение 39 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mirror .

В 1982 году во время операции на колене, вследствие врачебной ошибки, Жан-Пьер впал в кому. Известно, что в тот день, его анестезиолог одновременно занимался восемью пациентами и случайно перепутал дозу раствора Адамсу.

Перед операцией он находился в "отличной форме", и ожидалось, что футболист проснется всего через несколько часов.

В течение следующих 39 лет футболист так и не вышел из комы. Все эти годы за ним ухаживала его жена Бернадетт.