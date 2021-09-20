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Более 350 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в мире

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Понедельник 20 сентября 2021 06:03
Более 350 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в мире Фото: Украина занимает 19 место по новым случаям COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 18 сентября, в мире обнаружили 350 897 новых случаев COVID-19. В частности в США - 32 731 случай, в Индии - 30,809, в Великобритании - 29 612.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Кроме того, в Турции выявили 26 398 заражений, а в России - 20174.

Украина с 3983 случаями на 19 месте в мире между Японией и Италией. В Европе Украина шестая.

5748 человек в мире умерли. По этому показателю Украина на 24 месте в мире и на 4 - среди европейских стран.

Напомним, 18 сентября в стране зафиксировали еще 3983 случая коронавирусной болезни, были госпитализированы 1767 человек, болезнь унесла жизни 46 зараженных. В то же время выздоровели 546 человек.

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