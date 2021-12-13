На 35 млн евро: ЕС запустил проект для поддержки вакцинации в странах "Восточного партнерства"

Европейский Союз запустил проект для поддержки вакцинации в странах "Восточного партнерства". Этот проект на сумму 35 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter -страницу комиссара по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливера Варгеи.

Это солидарность ЕС в действии, которая помогает спасать жизни и ускорять выздоровление, сообщил он.

"Рад, что сегодня запустили со Збигневом Рау и польским Банком национального развития и Беатой Дашинской-Музычкой инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС в доставке вакцин против COVID-19 государствам "Восточного партнерства", - написал Варгеи в Twitter.

Согласно механизму, ЕС будет платить за доставку вакцин для стран "Восточного партнерства", чтобы препараты стали доступнее.

К странам "Восточного партнерства" относятся Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина