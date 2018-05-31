31 мая: праздники и важные события на этот день

31 мая 2018 года отмечается Всемирный день блондинок
Все праздники 31 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
31 мая под эгидой ВОЗ проводится Всемирный день без табака, мероприятия которого направлены на пропаганду отказа людей от курения.
Также сегодня Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.
31 мая – это еще и Всемирный день борьбы с неравенством.
А все светловолосые люди 31 мая отмечают интересный праздник – Всемирный день блондинок.
Католическая церковь чествует праздник Тела и Крови Христовых (евхаристии), который ежегодно отмечается в следующий четверг после Троицы.
В народе 31 мая отмечается день Федота Овсянника и Семи дев. В этот день следили за дубовой листвой и сеяли лен.
Главная примета дня: если на дубах развернулись листья – будет хороший урожай яровых, а если листья с дуба начинали падать – год будет голодным.
Фото: 31 мая 2018 - праздники дня (pixabay.com/jill111)
В 1836 году в Англии запатентован гребной винт.
В 1859 году были запущены часы Биг-Бен в Вестминстерском дворце в Лондоне.
В 1879 году в Германии запущена первая в мире электрическая железная дорога.
В 1868 году – день рождения велоспорта.
В 1884 году – день рождения кукурузных хлопьев.
В 1997 году подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.
В 1862 году – Михаил Нестеров, русский живописец.
В 1892 году – Константин Паустовский, советский писатель.
В 1908 году – Ян Фрид, советский комедийный кинорежиссер.
В 1930 году – Клинт Иствуд, американский киноактер и режиссер.
В 1933 году – Георгий Бурков, советский актер театра и кино.
В 1973 году – Наташа Королева, российская певица.
В 1809 году – Франц Йозеф Гайдн, известный австрийский композитор.
В 1837 году – Джозеф Гримальди, английский комедийный актер, отец клоунады.
В 1953 году – Владимир Татлин, украинский скульптор и живописец-авангардист.
В 2009 году – Вячеслав Невинный, советский актер театра и кино.
Сегодня именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Исаак, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федот, Юлиан, Юлия.
Съедобные цветы (video.rbc.ua)