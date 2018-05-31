31 мая: праздники и важные события на этот день

31 мая 2018 года отмечается Всемирный день блондинок

Все праздники 31 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

31 мая: какой сегодня праздник и памятные даты

31 мая под эгидой ВОЗ проводится Всемирный день без табака, мероприятия которого направлены на пропаганду отказа людей от курения.

Также сегодня Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

31 мая – это еще и Всемирный день борьбы с неравенством.

А все светловолосые люди 31 мая отмечают интересный праздник – Всемирный день блондинок.

Католическая церковь чествует праздник Тела и Крови Христовых (евхаристии), который ежегодно отмечается в следующий четверг после Троицы.

В народе 31 мая отмечается день Федота Овсянника и Семи дев. В этот день следили за дубовой листвой и сеяли лен.

Главная примета дня: если на дубах развернулись листья – будет хороший урожай яровых, а если листья с дуба начинали падать – год будет голодным.

Фото: 31 мая 2018 - праздники дня (pixabay.com/jill111)

31 мая: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1836 году в Англии запатентован гребной винт.

В 1859 году были запущены часы Биг-Бен в Вестминстерском дворце в Лондоне.

В 1879 году в Германии запущена первая в мире электрическая железная дорога.

В 1868 году – день рождения велоспорта.

В 1884 году – день рождения кукурузных хлопьев.

В 1997 году подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

31 мая: в этот день родились

В 1862 году – Михаил Нестеров, русский живописец.

В 1892 году – Константин Паустовский, советский писатель.

В 1908 году – Ян Фрид, советский комедийный кинорежиссер.

В 1930 году – Клинт Иствуд, американский киноактер и режиссер.

В 1933 году – Георгий Бурков, советский актер театра и кино.

В 1973 году – Наташа Королева, российская певица.

31 мая: в этот день умерли

В 1809 году – Франц Йозеф Гайдн, известный австрийский композитор.

В 1837 году – Джозеф Гримальди, английский комедийный актер, отец клоунады.

В 1953 году – Владимир Татлин, украинский скульптор и живописец-авангардист.

В 2009 году – Вячеслав Невинный, советский актер театра и кино.

Именинники 31 мая

Сегодня именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Исаак, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федот, Юлиан, Юлия.

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