31 июля: важные события в истории и все праздники на сегодня

31 июля отмечают уникальный праздник - День африканской женщины. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 31 июля, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.
Ежегодно 31 июля, начиная с 2007 года, во многих странах отмечается Всемирный день рейнджера в честь людей, служащих в охране природы.
Еще один международный праздник, отмечаемый сегодня – День африканской женщины.
В народе 31 июля отмечается Омельянов день. В этот период устраивали банные дни с вениками из ржаной соломы и полевых трав, которые снимали усталость после жатвы. Также с Омельянова дня начиналась пора заготовок на зиму варений и солений. Главная примета дня: Омельян пришел, грибы и ягоды нашел, пора заготавливать.
В 1790 году в Америке был выдан первый патент.
В 1941 году в фашистской Германии принято "окончательное решение еврейского вопроса" о массовом уничтожении евреев.
В 1957 году в СССР стартовало строительство квартир "хрущевок".
В 1991 году СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических вооружений.
В 1994 году украинский атлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.
В 1914 году – Луи Де Фюнес, французский киноактер-комик.
В 1929 году – Хосе Сантамария, уругвайский и испанский футболист.
В 1930 году – Олег Попов, известный советский артист цирка, клоун.
В 1937 году – Эдита Пьеха, советская эстрадная певица.
В 1945 году – Ян Табачник, украинский аккордеонист-виртуоз.
В 1945 году – Леонид Якубович, российский ведущий, актер.
В 1958 году – Билл Берри, американский музыкант, ударник рок-группы "R.E.M".
В 1964 году – Cи Cи Кетч, немецкая поп-певица.
В 1965 году – Джоан Роулинг, английская писательница, автор романов о Гарри Поттере.
В 1973 году - Олег Винник, украинская звезда, певец.
В 1886 году – Ференц Лист, великий венгерский композитор, пианист-виртуоз.
В 1944 году – погиб Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель, летчик.
В 1968 году – Николай Смолич,советский украинский актер, режиссер.
Сегодня свои именины отмечают: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркел, Степан.
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