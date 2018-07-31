31 июля: важные события в истории и все праздники на сегодня

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31 июля отмечают уникальный праздник - День африканской женщины. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 31 июля, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

31 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 31 июля, начиная с 2007 года, во многих странах отмечается Всемирный день рейнджера в честь людей, служащих в охране природы.

Еще один международный праздник, отмечаемый сегодня – День африканской женщины.

В народе 31 июля отмечается Омельянов день. В этот период устраивали банные дни с вениками из ржаной соломы и полевых трав, которые снимали усталость после жатвы. Также с Омельянова дня начиналась пора заготовок на зиму варений и солений. Главная примета дня: Омельян пришел, грибы и ягоды нашел, пора заготавливать.

31 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1790 году в Америке был выдан первый патент.

В 1941 году в фашистской Германии принято "окончательное решение еврейского вопроса" о массовом уничтожении евреев.

В 1957 году в СССР стартовало строительство квартир "хрущевок".

В 1991 году СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических вооружений.

В 1994 году украинский атлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.

31 июля: в этот день родились

В 1914 году – Луи Де Фюнес, французский киноактер-комик.

В 1929 году – Хосе Сантамария, уругвайский и испанский футболист.

В 1930 году – Олег Попов, известный советский артист цирка, клоун.

В 1937 году – Эдита Пьеха, советская эстрадная певица.

В 1945 году – Ян Табачник, украинский аккордеонист-виртуоз.

В 1945 году – Леонид Якубович, российский ведущий, актер.

В 1958 году – Билл Берри, американский музыкант, ударник рок-группы "R.E.M".

В 1964 году – Cи Cи Кетч, немецкая поп-певица.

В 1965 году – Джоан Роулинг, английская писательница, автор романов о Гарри Поттере.

В 1973 году - Олег Винник, украинская звезда, певец.

31 июля: в этот день умерли

В 1886 году – Ференц Лист, великий венгерский композитор, пианист-виртуоз.

В 1944 году – погиб Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель, летчик.

В 1968 году – Николай Смолич,советский украинский актер, режиссер.

Именинники 31 июля

Сегодня свои именины отмечают: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркел, Степан.

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