Более 300 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19 за последние сутки

За последние сутки 19 ноября в Украине 311 316 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы 212 522 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу - 12 755 984 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 661 304 человека. Всего проведено 22 417 288 прививок.
По данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев нет единого мнения по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.