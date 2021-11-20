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Более 300 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19 за последние сутки

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Украина, Суббота 20 ноября 2021 08:57
Более 300 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19 за последние сутки Фото: в Украине уже сделали более 22 млн прививок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За последние сутки 19 ноября в Украине 311 316 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы 212 522 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу - 12 755 984 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 661 304 человека. Всего проведено 22 417 288 прививок.

Более 300 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19 за последние сутки

По данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев нет единого мнения по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.

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