Более 300 человек обвинили в насилии и домогательствах хирурга из Франции

Хирурга из Франции обвинили в насилии и сексуальных домогательствах в отношении 312 человек. Большинство были несовершеннолетними.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора города Лорьян Стефана Келленбергера.

Отмечается, что количество вменяемых Жоэлю Ле Скуарнеку преступлений совпадает с количеством человек, в отношении которых они были направлены.

Во время расследований, порученных отделу жандармерии Пуатье и департаментской группе жандармерии Морбиана, следователи провели “более 300 заслушиваний жертв, идентифицированных и подтверждённых”, сказал Стефан Келленбергер.

Все деяния были совершены в период с 1986 по 2014 год в разных медучреждениях Франции. Жертвами хирурга стали 164 мужчины и 148 женщин. Из них 298 человек были моложе 20, а 265 - моложе 15 лет.

Ранее Скуарнека подозревали в 349 преступлениях. Впервые об этом заявила шестилетняя девочка в 2017 году. О случившемся она рассказала матери. С тех пор в отношении мужчины ведутся следственные действия, сам он в настоящее время заключен под стражу.

Скуарнек предстал 13 марта перед судом за изнасилование и сексуальное насилие над четырьмя несовершеннолетними, но он также подозревается в том, что количество его жертв исчисляется сотнями.

Мог ли он воспользоваться своим статусом врача, чтобы сексуально злоупотреблять детьми, находящимися под наркозом или спящими в больничной палате - предстоит выяснить следствию.

Напомним, компания Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Папа Римский Франциск предписал католическим священникам, монахам и монахиням сообщать о случаях сексуальных домогательств или их сокрытии.