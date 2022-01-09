Более 30 тысяч человек в Германии вышли на акции протеста против коронавирусных ограничений

Демонстрация во Франкфурте-на-Майне собрала 8 тысяч, во Фрайбурге - 6 тысяч, Магдебурге --5 тысяч. В Дюссельдорфе - 4 тысяч. На протестные мероприятия в городах Трир, Шверин и Регенсбург пришли по 1-3 тысячи противников ограничений.

О серьезных инцидентах не сообщается.

Власти Германии хотят ввести обязательную вакцинацию от ковида уже в этом году. Данная тема является сейчас одной из самых острых в немецкой внутриполитической повестке.

Эксперты опасаются, что этот шаг еще сильнее радикализирует коронаскептиков и противников вакцинации.