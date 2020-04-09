Почти 30 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Киево-Печерской лавре

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в столице за прошедшие сутки - 26 больных в Киево-Печерской лавре. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за прошедшие сутки заболели 11 женщин, 29 мужчин и полугодовалый ребенок.

"За сутки заболели 11 женщин в возрасте от 26-ти до 71 года. Девочка, которой полгода. Также 29 мужчин, от 36 до 70 лет. В больницы госпитализированы 6 пациентов. Другие лечатся дома под контролем врачей. Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки - 26 случаев в Киево-Печерской лавре. Сложно представить, какой может быть цепь дальнейшей передачи инфекции", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве выросло число зараженных коронавирусом до 335. По словам столичного градоначальника, количество новых случаев за сутки выросло почти втрое.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду сообщалось о 15 новых случаях заражения коронавирусом в столице.

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. Всем, кто пересекался с нардепом Сергеем Шаховым, который был заражен COVID-19, делали тестирование, в том числе главе государства и главе Кабинета министров.