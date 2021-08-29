С 30 августа на дорогах Украины появятся новые участки с TruCAM: список мест

С понедельника, 30 августа, в шести областях Украины появится 10 новых участков фото- и видеофиксации нарушений скорости с помощью приборов TruCAM. Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Патрульной полиции.
С 30 августа 2021 года Патрульная полиция Украины увеличивает количество мест, где патрульные будут контролировать соблюдение скоростного режима с помощью приборов измерения скорости TruCAM.
Посты появятся на 10 новых участках в шести областях Украины - в.Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской.
Также дополнительно увеличивается количество используемых приборов. Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках.
О приближении к местам использовании приборов измерения скорости водителям будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений.
В местах фиксации нарушений скоростного режима будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.