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3-я штурмова бригада придбала дрони та авто, за кошти бюджету Києва, виділені на недавній сесії

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П'ятниця 04 серпня 2023 13:32
3-я штурмова бригада придбала дрони та авто, за кошти бюджету Києва, виділені на недавній сесії Фото: 3-я штурмова бригада придбала дрони та авто, за кошти бюджету Києва, виділені на недавній сесії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Додаткові кошти на підтримку ЗСУ, які були виділені за ініціативою мера Києва Віталія Кличка з бюджету міста на сесії Київради 25 липня, вже скеровані на придбання необхідної техніки для військових на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бійців Третьої окремої штурмової бригади.

"Від столиці - фронту! Нещодавно рішенням КМДА було ухвалено пакет фінансової підтримки, спрямований на підсилення бойової спроможності українського війська. У тому числі 40 мільйонів гривень виділено на фронтові потреби Третьої окремої штурмової бригади, яка сьогодні продовжує виконувати бойові завдання на Бахмутському напрямку. Кошти від Києва вже скеровано на придбання автівок, дронів, іншої техніки та забезпечення необхідним бійців бригади", - йдеться у повідомленні.

Як все це працює на користь армії, бійці пообіцяли продемонструвати найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Київська міська рада на сесії 25 липня проголосувала за рішення, ініційоване мером Києва Віталієм Кличком, про збільшення допомоги військовим до 5 млрд грн. Як повідомляв Кличко, ці кошти призначені для придбання дронів, антидронових засобів та іншої техніки, потрібної захисникам.

Також повідомлялося, що загалом з початку війни Київ виділив на потреби ЗСУ з міського бюджету 1,2 млрд гривень.

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