29 мая: праздники и важные события на этот день

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, а в народном календаре - праздник Федора Житника, когда предсказывают погоду на лето

Все праздники 29 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

29 мая: какой сегодня праздник и памятные даты

День здорового пищеварения 29 мая начали отмечать по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов, с целью обратить внимание на проблемы питания и пищеварения в совеременном ритме жизни человека.

Ежегодно в этот день также отмечается Международный день миротворцев ООН. Памятная дата была учреждена на Генеральной ассамблее ООН в 2002 году. В Украине День миротворцев отмечается с 2003 года. Праздник призван отдать дань уважения тем, кто жертвует собой ради установления и поддержания мира в зонах вооруженных противостояний в разных уголках планеты.

В народном календаре 29 мая - праздник Федора Житника. Издавна в этот день крестьяне заканчивали сеять жито и другие яровые культуры в полях, а главным блюдом на столе была каша - манная, ячневая, гречневая.

На Федора Житника стоит обратить внимание на такие приметы:

Если к Житнику зацвела рябина - установится тепло и холодов уже не будет.

Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах - погода скоро наладится.

На озерах появились кувшинки - к устойчивому летнему теплу.

29 мая гремит гром - будет хороший урожай зерна.

Ласточки в день Житника на гнезда садятся - июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе - первый месяц лета будет дождливым.

Фото: 29 мая - Федора Житника, когда предсказывают погоду на лето (pixabay.com/RitaE)

29 мая: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1630 году между казацкой старшиной и польским гетьманом было подписано Переяславское соглашение.

В 1738 году российским императором был подписан указ о возвращении сбежавших в Гетьманщину и Российскую империю казаков на Слободскую Украину.

В 1802 году физиком В. Петровым было открыто явление электрической дуги.

В 1900 году в США была зарегистрирована торговая марка "Эскалатор", вскоре так стали называть подъемники с движущейся дорожкой.

В 1918 году - гетьманом П. Скоропадским был организован Всеукраинский кооперативный издательский союз "Книгоспилка".

В 1942 году Харьков был полностью окружен немецкими фашистскими войсками.

В 1953 году человеку впервые удалось покорить самую высокую гору на планете. В этот день на вершину Эвереста (8848 м) поднялись альпинисты Т. Норгей и Э.Хиллари.

В 1964 году в Киеве открылся самый большой в Советском Союзе ботанический сад. Ныне носит название Национальный ботанический сад им. Н. Гришко.

29 мая: в этот день родились

В 1874 году - английский писатель Гилберт Кит Честертон, известный своими детективными новеллами.

В 1878 году - украинский поэт и переводчик Петр Карманский.

В 1899 году - украинский режиссер,сценарист, актер Фавст Лопатинский.

В 1905 году - украинская певица Ольга Благовидова.

В 1917 году - американский президент Джон Кеннеди.

В 1953 году - советский актер Александр Абдулов.

Именинники 29 мая

Сегодня именины празднуют: Александр, Аркадий, Георгий,Ефрем, Петр, Николай, Федор.

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