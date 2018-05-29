29 мая: праздники и важные события на этот день

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, а в народном календаре - праздник Федора Житника, когда предсказывают погоду на лето
Все праздники 29 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
День здорового пищеварения 29 мая начали отмечать по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов, с целью обратить внимание на проблемы питания и пищеварения в совеременном ритме жизни человека.
Ежегодно в этот день также отмечается Международный день миротворцев ООН. Памятная дата была учреждена на Генеральной ассамблее ООН в 2002 году. В Украине День миротворцев отмечается с 2003 года. Праздник призван отдать дань уважения тем, кто жертвует собой ради установления и поддержания мира в зонах вооруженных противостояний в разных уголках планеты.
В народном календаре 29 мая - праздник Федора Житника. Издавна в этот день крестьяне заканчивали сеять жито и другие яровые культуры в полях, а главным блюдом на столе была каша - манная, ячневая, гречневая.
На Федора Житника стоит обратить внимание на такие приметы:
Фото: 29 мая - Федора Житника, когда предсказывают погоду на лето (pixabay.com/RitaE)
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