Более 26 млрд гривен ушло на борьбу с COVID-19 в этом году: на что потратили средства
За шесть месяцев 2021 года осуществлено расходов на борьбу с COVID-19 в размере 26,3 млрд гривен. Большинство из них пошло на закупку вакцины и оказание медицинской помощи.
В частности, средства потрачены на такие цели:
- на оплату учреждениям здравоохранения за оказанную пациентам стационарную медицинскую помощь и услуг по вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий – 9,8 млрд грн;
- на закупку вакцин от COVID-19 – 9,3 млрд грн;
- на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 1,8 млрд грн, в том числе 1,4 млрд грн средств местных бюджетов;
- выплаты учреждениям Национальной академии медицинских Наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 15,5 млн грн;
- на субвенцию на обеспечение больниц кислородом – 0,6 млрд грн;
- на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн;
- на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") – 0,8 млрд грн;
- на выплату пособия по безработице 1,1 млрд гривен;
- на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 15,1 млн гривен.