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26 июня: праздники и важные события на этот день

STYLERLIFE        26.06.2018 - 00:05
Фото: праздники и события 26 июня (pixabay.com/realworkhard)
Фото: праздники и события 26 июня (pixabay.com/realworkhard)

26 июня 2018 года отмечается несколько памятных дат по инициативе ООН, а в народном календаре сегодня праздник Акилины Гречишницы

Все праздники 26 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

26 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно, начиная с 1987 года,  в этот день отмечается Международный день борьбы с наркотиками, а также их незаконным оборотом, с целью освобождения общества от наркомании.

Также 26 июня с 1997 года был провозглашен ООН как Международный день в поддержку жертв пыток, мероприятия которого направлены против бесчеловечного воздействия и унижения людей.

В народе 26 июня чествуется Акулина Гречишница. Этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.

Главная примета дня: если много комаров – к хорошей погоде.

26 июня - летний народный праздник АкилиныФото: 26 июня - летний народный праздник Акилины (pixabay.com/congerdesign)

26 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1896 году был открыт первый в мире кинотеатр в США.

В 1938 году состоялись первые выборы в Верховный Совет Украины.

В 1945 году был подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

В 1954 году осуществлен пуск первой в СССР и мире атомной электростанции.

В 1957 году впервые в мире было зарегистрировано научное открытие в Государственном реестре открытий СССР.

26 июня: в этот день родились

В 1918 году – Василий Бережной, украинский писатель и журналист.

В 1927 году – Владимир Мотыль, советский кинорежиссер.

В 1939 году – Виталий Куценко, украинский дирижер.

В 1979 году – Райан Теддер, американский композитор, вокалист группы "OneRepublic", продюсер.

26 июня: в этот день умерли

В 363 году – Флавий Клавдий Юлиан, римский император, ритор, философ.

В 1810 году – Жозеф-Мишель Монгольфье французский изобретатель воздушного шара.

В 1941 году – Николай Гастелло, советский военный летчик, известный своим подвигом во время Великой Отечественной войны.

В 1977 году – Сергей Лемешев, советский оперный певец, лирический тенор.

Именинники 26 июня

Сегодня свои именины отмечают: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

Полезные свойства черешни (video.rbc.ua)

25 июня: праздники и важные события на этот день
Теги: события, праздники
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