26 июля: праздники и важные события на этот день

26 июля в народе почитается Гаврила Летний
Все праздники 26 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Ежегодно 26 июля любители первого в мире искусственно созданного языка отмечают День эсперанто.
В народе 26 июля почитается Гаврила Летний. В этот период наливается спелое зерно и продолжается жатва. Приметы дня:
В 1708 году гетман Мазепа приказал казнить украинского деятеля Василия Кочубея.
В 1709 году Петр I посетил Киев после Полтавской победы.
В 1805 году произошло извержение вулкана Везувия с многочисленными жертвами и разрушением Неаполя.
В 1887 году в Польше вышел первый учебник международного языка эсперанто.
В 1908 году в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, стартовавшие в феврале из Нью-Йорка.
В 1925 году совершил взлет первый советский пассажирский самолет "К-1".
В 1957 году СССР впервые совершил запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
В 1856 году – Джордж Бернард Шоу, известный британский писатель, драматург.
В 1885 году – Андре Моруа, французский писатель, романист, эссеист.
В 1912 году – Николай Парфенов, русский советский актер театра и кино.
В 1943 году – Мик Джаггер, знаменитый английский музыкант, вокалист группы "The Rolling Stones".
В 1949 году – Роджер Тейлор, английский музыкант, ударник группы "Queen".
В 1959 году – Кевин Спейси, американский актер кино, кинорежиссер.
В 1964 году – Сандра Буллок, американская актриса.
В 1976 году – Николай Носов, советский детский писатель.
В 1994 году – Анатолий Наседкин, советский украинский художник.
В 2013 году – Джей Джей Кейл, американский гитарист, певец, автор песен.
Сегодня свои именины отмечают: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.