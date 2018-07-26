26 июля: праздники и важные события на этот день

Илюстративное фото (pixabay_com_jill111)

26 июля в народе почитается Гаврила Летний

Все праздники 26 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

26 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 26 июля любители первого в мире искусственно созданного языка отмечают День эсперанто.

В народе 26 июля почитается Гаврила Летний. В этот период наливается спелое зерно и продолжается жатва. Приметы дня:

сухая погода на Гаврилу – к сухой осени;

проливные дожди – к гибели урожая;

если ласточки низко летают – к глубокой осени.

Значимые события в Украине и мире в разные годы

В 1708 году гетман Мазепа приказал казнить украинского деятеля Василия Кочубея.

В 1709 году Петр I посетил Киев после Полтавской победы.

В 1805 году произошло извержение вулкана Везувия с многочисленными жертвами и разрушением Неаполя.

В 1887 году в Польше вышел первый учебник международного языка эсперанто.

В 1908 году в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, стартовавшие в феврале из Нью-Йорка.

В 1925 году совершил взлет первый советский пассажирский самолет "К-1".

В 1957 году СССР впервые совершил запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

В этот день родились

В 1856 году – Джордж Бернард Шоу, известный британский писатель, драматург.

В 1885 году – Андре Моруа, французский писатель, романист, эссеист.

В 1912 году – Николай Парфенов, русский советский актер театра и кино.

В 1943 году – Мик Джаггер, знаменитый английский музыкант, вокалист группы "The Rolling Stones".

В 1949 году – Роджер Тейлор, английский музыкант, ударник группы "Queen".

В 1959 году – Кевин Спейси, американский актер кино, кинорежиссер.

В 1964 году – Сандра Буллок, американская актриса.

В этот день умерли

В 1976 году – Николай Носов, советский детский писатель.

В 1994 году – Анатолий Наседкин, советский украинский художник.

В 2013 году – Джей Джей Кейл, американский гитарист, певец, автор песен.

Именинники 26 июля

Сегодня свои именины отмечают: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.