2500 бюджетных учреждений могут остаться без электроэнергии из-за отсутствия поставщика, - эксперт
31 марта у 2500 бюджетных учреждений по всей Украине заканчивается срок действия договора с поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". Это станет причиной отключения света у них уже с 1 апреля, поскольку бюджетные учреждения не заключили договор с другим поставщиком электроэнергии.
Об этом рассказал Александр Визир, председатель общественного союза "Умные электросети Украины".
По его словам, решить проблему может Кабмин путем внесения изменений в ковидное законодательства.
"Понятно, что вина за не проведение закупок целиком и полностью лежит на руководителях таких организаций, но пострадают от прекращения электропотребления больные больниц и наши военнослужащие", - отметил Визир.
Эксперт подчеркивает, что решать ситуацию точечно уже поздно, ведь даже если они будут иметь желание, бюджетники не успеют заключить договор с поставщиком за 5 дней.
"Чтобы решить проблему сейчас и избежать отключения необходимо волевое решение Кабинета министров о внесении изменений в ковидные постановления, что предоставит возможность отсрочить отключение таких потребителей. Сейчас призываю Кабинет министров Украины до 01.04 внести соответствующие изменения в свои актов и не допустить еще одну рукотворную кризисную ситуацию на рынке электрической энергии", - добавил Александр Визир.
Вместе с тем системное решение проблемы Визир усматривает в надлежащем контроле органов управления бюджетных учреждений за их деятельностью - соблюдением закона "О рынке электроэнергии", своевременном оформлении договоров с поставщиком и оператором системы распределения и оплату за электроэнергию.
Напомним, с 1 января 2021 года бюджетные организации, которые были клиентами поставщиков универсальной услуги, должны были найти себе новых поставщиков на свободном рынке.
Но они не провели своевременно публичных закупок. За это они стали клиентами поставщика "последней надежды", с которым, согласно законодательству, можно сотрудничать только 3 месяца. Этот срок истекает уже 1 апреля.