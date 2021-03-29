2500 бюджетных учреждений могут остаться без электроэнергии из-за отсутствия поставщика, - эксперт

31 марта у 2500 бюджетных учреждений по всей Украине заканчивается срок действия договора с поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". Это станет причиной отключения света у них уже с 1 апреля, поскольку бюджетные учреждения не заключили договор с другим поставщиком электроэнергии.

По его словам, решить проблему может Кабмин путем внесения изменений в ковидное законодательства.

"Понятно, что вина за не проведение закупок целиком и полностью лежит на руководителях таких организаций, но пострадают от прекращения электропотребления больные больниц и наши военнослужащие", - отметил Визир.

Эксперт подчеркивает, что решать ситуацию точечно уже поздно, ведь даже если они будут иметь желание, бюджетники не успеют заключить договор с поставщиком за 5 дней.

"Чтобы решить проблему сейчас и избежать отключения необходимо волевое решение Кабинета министров о внесении изменений в ковидные постановления, что предоставит возможность отсрочить отключение таких потребителей. Сейчас призываю Кабинет министров Украины до 01.04 внести соответствующие изменения в свои актов и не допустить еще одну рукотворную кризисную ситуацию на рынке электрической энергии", - добавил Александр Визир.

Вместе с тем системное решение проблемы Визир усматривает в надлежащем контроле органов управления бюджетных учреждений за их деятельностью - соблюдением закона "О рынке электроэнергии", своевременном оформлении договоров с поставщиком и оператором системы распределения и оплату за электроэнергию.