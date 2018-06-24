24 июня: праздники и важные события на этот день

24 июня 2018 года в Украине отмечается День молодежи

Все праздники 24 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

24 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

В 2018 году на 24 июня выпадает национальный праздник – День молодежи Украины, который украинские юноши и девушки ежегодно отмечают в последнее воскресенье июня.

Католики 24 июня празднуют Рождество Иоанна Предтечи – церковный праздник, установленный в честь рождения Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Иисус.

В народе 24 июня отмечается день Варнавы. Считалось, что это день разгула нечистой силы, которая делит между собой сферы влияния на людей.

Главная примета дня: на Варнаву нельзя рвать траву.

Фото: 24 июня День молодежи в Украине (pixabay.com/jill111)

24 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1717 году – день учреждения тайного общества масонства.

В 1812 году – начало Отечественной войны 1812 года, когда Наполеон вторгся в Россию.

В 1934 году украинская столица была перенесена из Харькова в Киев.

В 1941 году образовано Советское Информбюро, дававшее сводку о военных действиях.

В 1945 году в Москве прошел исторический Парад Победы на Красной площади с бросанием нацистских знамен.

В 1951 году в Америке началось коммерческое цветное телевещание.

В 1990 году в Москве прошел последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".

24 июня: в этот день родились

В 1888 году – Николай Смолич, советский украинский актер и режиссер.

В 1920 году – Владимир Харитонов, известный советский поэт-песенник, ("День Победы" и др.)

В 1987 году – Лионель Месси, аргентинский футболист, лучший бомбардир "Барселоны".

24 июня: в этот день умерли

В 1935 году – Карлос Гардель аргентинский певец и композитор.

В 1962 году – Анатолий Мариенгоф русский поэт, драматург.

В 1976 году – Имоджен Каннингем, известная американская женщина-фотограф.

В 2008 году – Александр Мартинец, украинский художник-график.

Именинники 24 июня

Сегодня свои именины отмечают: Варнава, Ефрем, Мария.

День молодежи в Украине 24 июня (video.rbc.ua)