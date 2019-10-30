Более 230 тыс. потребителей "Днепропетровскгаза" пользуются Личным кабинетом

Почти 40% потребителей газа Днепропетровской области зарегистрированы в Личном кабинете на сайте 104.ua по состоянию на конец октября 2019 года. Только с начала года количество клиентов, которые выбрали дистанционный способ коммуникации с АО "Днепропетровскгаз", выросло на 44 тыс. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Личном кабинете потребитель видит состояние счета, свои персональные данные, может сформировать и распечатать квитанцию, передать показания счетчика, оплатить потребленный газ онлайн. Также этот сервис позволяет подать заявку на вызов мастера или контроллера.

"Для нас важно получать обратную связь от каждого клиента. На сегодняшний день Личный кабинет на сайте 104.ua является одним из онлайн-сервисов, разработанных компанией для потребителей газа. Ежедневно в течение последних 4 лет, мы получаем вопросы и предложения от наших клиентов через личный кабинет на сайте 104.ua. Сегодня Личный кабинет есть и в мобильном формате. Скачать мобильное приложение 104 Mobile можно как в Google Play так и в AppStore", - прокомментировала руководитель управления клиентского сервиса АО "Днепропетровскгаз" Алина Левкович.

В пресс-службе отметили, что пользоваться Личным кабинетом могут и потребители, у которых установлены общедомовые счетчики. С помощью сервиса клиенты могут самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, узнавать объем потребленного природного газа, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты. Кроме того, Личный кабинет особенно информативен для получателей государственной помощи - льготников и субсидиантов, ведь оперативно отражает всю необходимую информацию о начислениях и назначениях.

"Зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов "Днепропетровскгаз". В Центрах обслуживания клиентов компании есть специально отведенные для этого уголки "тонкий клиент", оборудованные компьютерной техникой, с доступом к сети интернет. При необходимости практическую помощь в регистрации предоставляют менеджеры Центров обслуживания и операторы Контакт-центр", - говорится в сообщении.