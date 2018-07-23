23 июля: праздники и важные события на этот день

23 июля 2018 года отмечается Всемирный день китов и дельфинов
Все праздники 23 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов, цель которого – запретить убийство и отлов этих животных.
Православная церковь 23 июля отмечает Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве, а также чтит память преподобного Антония Киево-Печерского, главы всех монахов.
В народе 23 июля чествуются Антоний Громоносец. Считается, что в этот период самые сильные летние грозы, а потому и приметы дня связаны с громом:
Фото: 23 июля - народный праздник Антония Громоносца (pixabay.com/Free-Photos)
В 971 году Киевская Русь и Византийская империя заключили мирный договор.
В 1888 году в Киеве установлен памятник Богдану Хмельницкому.
В 1965 году состоялась премьера комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
В 1982 году принят повсеместный запрет вылова китов в коммерческих целях.
В 1792 году – Петр Вяземский, русский поэт, историк, критик.
В 1915 году – Михаил Матусовский, советский поэт-песенник.
В 1946 году – Энди Маккей, британский музыкант, композитор, участник группы "Roxy Music".
В 1961 году – Мартин Гор, английский музыкант, участник группы "Depeche Mode".
В 1963 году – Иван Демидов, российский ведущий, продюсер.
В 1989 году – Дэниел Рэдклифф, английский актер, сыгравший Гарри Поттера.
В 1926 году – Виктор Васнецов, русский живописец, архитектор.
В 1951 году – Роберт Флаэрти, американский кинорежиссер, классик мирового документального кино.
В 1992 году – Арлетти, французская киноактриса, певица, модель.
В 2012 году – Салли Райд, астронавтка, первая американская женщина, полетевшая в космос.
Сегодня свои именины отмечают: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.
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