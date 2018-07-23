23 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 23 июля - День дельфинов (pixabay.com/Mariamichelle)

23 июля 2018 года отмечается Всемирный день китов и дельфинов

Все праздники 23 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

23 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов, цель которого – запретить убийство и отлов этих животных.

Православная церковь 23 июля отмечает Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве, а также чтит память преподобного Антония Киево-Печерского, главы всех монахов.

В народе 23 июля чествуются Антоний Громоносец. Считается, что в этот период самые сильные летние грозы, а потому и приметы дня связаны с громом:

глухой гром предвещает тихий дождь;

гулкий гром знаменует ливень;

гром в постный день (среду или пятницу) обещает богатый улов рыбы.

Фото: 23 июля - народный праздник Антония Громоносца (pixabay.com/Free-Photos)

23 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 971 году Киевская Русь и Византийская империя заключили мирный договор.

В 1888 году в Киеве установлен памятник Богдану Хмельницкому.

В 1965 году состоялась премьера комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

В 1982 году принят повсеместный запрет вылова китов в коммерческих целях.

23 июля: в этот день родились

В 1792 году – Петр Вяземский, русский поэт, историк, критик.

В 1915 году – Михаил Матусовский, советский поэт-песенник.

В 1946 году – Энди Маккей, британский музыкант, композитор, участник группы "Roxy Music".

В 1961 году – Мартин Гор, английский музыкант, участник группы "Depeche Mode".

В 1963 году – Иван Демидов, российский ведущий, продюсер.

В 1989 году – Дэниел Рэдклифф, английский актер, сыгравший Гарри Поттера.

23 июля: в этот день умерли

В 1926 году – Виктор Васнецов, русский живописец, архитектор.

В 1951 году – Роберт Флаэрти, американский кинорежиссер, классик мирового документального кино.

В 1992 году – Арлетти, французская киноактриса, певица, модель.

В 2012 году – Салли Райд, астронавтка, первая американская женщина, полетевшая в космос.

Именинники 23 июля

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

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