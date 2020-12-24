У 22 прибывших в Индию из Британии выявили коронавирус

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Тесты на коронавирус по меньшей мере 22 пассажиров, прибывших до минувшей среды в Индию из Великобритании, оказались положительными. Результаты отправлены в Национальный институт вирусологии в Пуне, чтобы определить, не являются ли заболевшие носителями нового вида коронавируса.

Об этом сообщил телеканал NDTV.

Тесты 11 человек, прилетевших из Лондона, дали положительный результат в столице Нью-Дели, восемь - в Амритсаре, два - в Калькутте и один - в Ченнаи.

Индия приостановила с минувшей среды все рейсы в Великобританию и из нее с полуночи среды. Начиная с понедельника все пассажиры, прибывавшие из Великобритании, проходили обязательное тестирование в аэропортах и были обязаны ждать, пока не придут результаты.

Напомним, в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте ввели четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который, предположительно, распространяется на 70% быстрее.

Кроме того, правительства Уэльса и Шотландии вводят локдаун на новогодние праздники.