22 июня: праздники и важные события на этот день

Праздники 22 июня и знаменательные события этого дня

Все праздники 22 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

22 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 22 июня в Украине, Беларуси, России отмечается День памяти и скорби, приуроченный к началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В народе 22 июня отмечается Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, поспевала земляника, а число комаров уменьшалось.

Главная примета дня: с Кирилла начинался летний зной.

Фото: С Кириллова дня начинается летний зной (pixabay.com/jill111)

22 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1633 году Галилео Галилей отступился от собственного учения о гелиоцентрической системе мира, согласно которой Земля вращается вокруг Солнца.

В 1862 году в России были закрыты христианские воскресные школы.

В 1915 году Львов был занят войсками Австрии и Германии.

В 1941 году началась Великая Отечественная война в результате вторжения Нацистской Германии на территорию СССР.

В 1986 году аргентинский футболист Диего Марадона забил свои знаменитые голы "рукой бога" и "Гол столетия" в игре со сборной Англии на ЧМ.

22 июня: в этот день родились

В 1757 году – Джордж Ванкувер, английский исследователь и мореплаватель.

В 1856 году – Генри Хаггард, английский писатель, автор романа "Копи царя Соломона".

В 1898 году – Эрих Мария Ремарк, известный немецкий писатель.

В 1903 году – Джон Диллинджер, самый известный американский грабитель.

В 1906 году – Билли Уайлдер, американский кинорежиссер.

В 1947 году – Наталья Варлей, советская киноактриса ("Кавказская пленница").

В 1981 году – Сергей Притула, украинский актер и телеведущий.

Факты о Сергее Притуле (video.rbc.ua)

22 июня: в этот день умерли

В 1969 году – Джуди Гарленд, американская актриса и певица, мать Лайзы Миннелли.

В 1995 году – Леонид Дербенев, советский поэт, автор песен.

В 2008 году – Наталья Бехтерева, советский нейрофизиолог, глава Института мозга человека.

Именинники 22 июня

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Фекла.