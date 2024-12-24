У 2025 році програму "єВідовлення" фінансуватиме Банк розвитку Ради Європи: подробиці

До фінансування програми компенсацій "єВідновлення" на 2025 рік має намір долучитися Банк розвитку Ради Європи. Фінустанова вже виділяла кошти для виплати компенсацій у 2024 році, коли за рахунок них було профінансовано виплат на суму більше ніж 4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

Вона нагадала, що для фінансування програми "єВідновлення" у 2025 році у держбюджеті передбачили лише 4 млрд, при тому, що загальна потреба у коштах на програму на рік становить щонайменше 20 млрд гривень. Виключення становлять виплати для внутрішньо-переміщених осіб, оскільки для цих потреб Уряд виділив додаткові 15 млрд. Але оскільки на програму розраховують не лише переселенці, проблема пошуку коштів на це наразі стоїть доволі гостро.

"До фінансування програми вже долучалися міжнародні фінансові установи. Так, Світовий Банк ще у 2023 році надав для виплат додаткові 200 млн доларів і тоді йшлося про компенсації за пошкоджене житло. У нинішньому році до фінансування долучився і Банк розвитку Ради Європи, які підписав угоду про це у червні і виплати стосувались етапу компенсацій за знищене житло. Йшлося про суму у 100 млрд євро, що дало змогу профінансувати виплати на загальну суму у 4,3 млрд гривень", - повідомила Шуляк.

Парламентарка додала, ці фінансові установи високо оцінили ефективність програми і її прозорі механізми, тож наразі йдуть перемовини щодо продовження допомоги у її фінансування. Так, Банк розвитку Ради Європи також підтвердив свою спроможність і своє бажання підписати додаткові документи, щоб долучитись до фінансування програми "єВідновлення" і 2025 році.

"Тож я з оптимізмом дивлюся на можливість продовжувати виплати по програмі "єВідновлення" - і парламент, і уряд мають докласти всіх можливих зусиль для цього. Нагадаю, у першій редакції бюджету на 2025 рік коштів на програму не заклали взагалі. Але нам вдалося домогтися перегляду цієї позиції і зрештою зʼявилася сума у 4 млрд гривень. Далі вдалося знайти 15 млрд гривень для виплат компенсацій ВПО. Тепер ми бачимо готовність долучитися до фінансування міжнародних фінустанов. Відповідно, до оптимізму є певні підстави", - зауважила Шуляк.

Нардепка також зазначила, що кошти на програму можна буде залучити від передачі Україні прибутків від заморожених активів росіян за кордоном.

"Наразі тривають перемовини щодо передачі цих коштів. Сподіваюся, що у 2025 році ми їх отримаємо. Половина з них може піти на оборонні потреби, інша половина - на відновлення України. А оскільки програма "єВідновлення" - невідʼємна частина відбудови України, цілком логічно, що частину цих коштів можна буде виділили під потреби програми", - наголосила Шуляк.

Вона також додала, що вивчаються можливості залучати до виплат кошти, які Україна отримуватиме в рамках реалізації програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року.