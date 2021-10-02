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В 2022 году с линии сойдет первая украинская вакцина, - Ляшко

Автор: Сергей Пышкин

Глава Минздрава Виктор Лякшо рассказал, когда может появиться первая украинская вакцина. В конце текущего года будут известны сроки дедлайна производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

По словам Ляшко, сейчас в Харькове начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса. В конце 2021 года будут известны сроки дедлайна производства препарата. Первая украинская вакцина сойдет с линий уже в 2022 году.

"В Харькове уже начался монтаж линий для производства инактивированных вакцин против гриппа и ковида. И на этапе подписания меморандума на инвестиции. До конца этого года будем точно знать, каковы дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Украина начала переговоры касемо производства мРНК-вакцины от коронавируса.

В частности, РБК-Украина писало о том, что в Харькове будут производить первую украинскую вакцину против коронавируса.

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УкраинаМинистерство здравоохранения Украины