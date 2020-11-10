В 2020 ДТЭК инвестирует почти 190 млн грн в развитие энергоинфраструктуры районов вокруг Киева

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

В 2020 году "ДТЭК Киевские региональные электросети" инвестирует почти 190 млн гривен в реконструкцию электросетей, обновление оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в районах вокруг Киева.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, речь идет о Бориспольском, Обуховском, Броварском, Киево-Святошинском и Ирпенском районах. Ключевые направления работы - повышение качества напряжения и уменьшение отключений электроэнергии из-за аварийного состояния электросетей.

В компании отмечают, что эти районы с наиболее высоким темпом развития и населением почти 500 тыс. человек. Подтверждением тому является количество новых присоединений к сетям ДТЭК Киевские региональные электросети - когда клиенты хотят подключить объекты новой застройки или увеличить существующие мощности. Их почти в десять раз больше, чем в других районах области. С начала года в этих районах выполнили 6063 новых подключений к сетям, говорят в компании. Для сравнения в Белоцерковском, Яготинском, Рокитнянском, Барышевском и Мироновском районах за тот же период к сетям присоединили 615 новых клиентов.

Именно на Бориспольский, Обуховский, Броварской, Киево-Святошинский и Ирпенский районы приходилось более 65-70% всех аварийных отключений в регионе. Это затрудняло и даже делало невозможным подключение к сетям новых объектов, активно строящихся в этих районах.

В прошлом году ДТЭК инвестировали более 100 млн грн на мероприятия по улучшению электроинфраструктуры районов вокруг Киева. В этом году эту цифру увеличили почти до 190 млн гривен.

"ДТЭК заботится о своих клиентах. С начала 2020 года компания уже инвестировала 65 млн гривен на обновление энергоинфраструктуры в Бориспольском, Обуховском, Броварском, Киево-Святошинском и Ирпенском районах", - заявил глава компании Виталий Шайда.

Инвестиции были направлены на восстановление почти 800 км воздушных линий электропередачи, расчистку 400 км трасс от веток деревьев, которые часто становятся причиной аварийных отключений.

Кроме того, энергетики заменили оборудование на 400 трансформаторных подстанций с 3086 существующих и реконструировали 56 км линий электропередачи с установкой 26 разгрузочных трансформаторных подстанций.

До конца года в планах компании:

обновление более 200 км трассы электропередачи;

замена оборудования на 108 трансформаторных подстанциях;

расчистка 200 км воздушных линий от веток аварийных деревьев;

реконструкция 25 км линий электропередачи;

установка 35 разгрузочных трансформаторных подстанций;

начало реконструкции подстанции 110/35/10 кВ "Гостомель" (Киево-Святошинский район);

строительство подстанции 110/35/10 кВ "Козин" (Обуховский район);

В компании убеждают, что все эти меры обеспечат жителей Бориспольского, Обуховского, Броварского, Киево-Святошинского и Ирпенского районов качественным и бесперебойным электроснабжением.

Как сообщалось ранее, по результатам общего собрания акционеров компании название ЧАО "Киевоблэнерго" было изменено на ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети". Переименование компании - это часть плана ДТЭК по трансформации "Киевоблэнерго" в современную сервисную компанию.