В 2018 году убыток "Запорожгаза" увеличился более чем на 100 млн гривен

В ПАО "Запорожгаз" прошло очередное общее собрание акционеров. Рассмотрев основные показатели работы предприятия за прошлый год, акционеры утвердили годовой отчет, баланс и направления развития компании на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

Убыток компании в 2018 году составил 202,5 млн гривен. Это на 160 млн гривен больше, чем в 2017 году.

"Уже который год подряд "Запорожгаз" заканчивает год с убытком. Главной причиной финансовых потерь является заниженный тариф, который не пересматривался несколько лет. Неоднократно к НКРЭКУ направлялись обоснование пересмотра действующего тарифа на услуги распределения природного газа, но тариф до сих пор на уровне 2016 года", - отметила финансовый директор ПАО "Запорожгаз" Юлия Омельченко.

По словам пресс-службы, очередным этапом реализации комплексной стратегии перехода к европейским стандартам клиентского сервиса газовой отрасли Запорожского региона стало открытие трех центров обслуживания клиентов, два из которых открыты в 2018 году. В текущем году компания планирует открытие трех аналогичных центров в районных центрах Запорожской области.

"В рамках выполнения плана развития предприятия на 2018 год проведено реконструкцию 78 ШРП, реконструкцию 174 установок защиты от электро-химической коррозии сооружений систем газоснабжения, реконструкцию 23 ГРП и капитальный ремонт 2 зданий ГРП, реконструкцию 1,075 км газопроводов. Всего на реконструкцию и капитальный ремонт газораспределительных систем региона компанией потрачено 20,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что в 2019 году компания планирует выполнение плана развития газораспределительной системы региона, осуществления регламентных работ на газопроводах. Объем инвестиций в газовые сети в этом году составит 27,2 млн гривен.