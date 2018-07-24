В 2017 году убили более 200 экоактивистов, - Global Witness

Бразилия была самой опасной страной для экоактивистов в 2017 году

В прошлом году убили более 200 экологических активистов, которые противостояли масштабным проектам в области сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Об этом свидетельствует информация основанной в Великобритании компании Global Witness, передает "Радио Свобода".

В частности, было зафиксировано 207 случаев в 22 странах, где активисты были убиты во время защиты земель. Эти показатели являются наивысшими с 2001 года, когда Global Witness начала собирать такую ​​информацию.

Согласно отчету, Бразилия была самой опасной страной для экоактивистов в 2017 году - там погибли 57 человек, в то время, как на Филиппинах - 48.

Компания подчеркивает, что нашла доказательства того, что правительственные силы безопасности несут ответственность за 53 этих смертей.

"Когда люди решаются выступать за свои права и требовать защиты окружающей среды, их подавляют самым жестоким образом", - сказал представитель Global Witness Бен Лезер.

Напомним, в январе в Берлине десятки тысяч людей вышли на демонстрации с требованием защиты животных и окружающей среды в сельском хозяйстве. Акция под лозунгом "Мы уже сыты по горло" проходила параллельно с агропромышленной выставкой Grüne Woche.

По данным организаторов, в демонстрации приняли участие более 30 тысяч человек, которые прошли маршем через правительственный квартал. В акции также приняли участие и десятки крестьян на своих тракторах.