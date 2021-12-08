Более 200 медиков с фальшивым сертификатом воспользовались услугой анонимной вакцинации

По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, в период с 17 ноября кабинет анонимной вакцинации посетили 1420 человек. Все имели поддельные сертификаты о прививках без внесения данных в систему.

"Мы убедили этих людей сделать все правильно, и сейчас у них есть и прививки, и их данные внесены в систему. Из тех, кто к нам обратился, были, в частности, 202 медработника, 107 госслужащих, 370 педагогов, 20 предпринимателей, 65 военных, а также 134 человека, которые не делали прививки из-за принадлежности к определенным религиозным общинам", - добавил Петров.

Также девятерым людям пришлось указать свои данные после прививки, поскольку, вероятно, их данные уже вносили в реестр перед этим.

"То есть фактически только это количество прививалось анонимно, хотя для украинской медицинской системы эти люди были уже привиты", – заявил Виктор Петров.

В частности, как отметил врач, большинство людей с поддельными сертификатами думали, что их данные уже внесены в медицинские системы, в связи с чем боялись обращаться к врачам.