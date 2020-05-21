Более 2 млн людей в мире вылечились от коронавируса

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Всего в мире более 5 млн зараженных

В мире от коронавируса уже излечились более 2 млн людей. В то же время от COVID-19 умерли 329 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Активных случаев болезни в мире более 2,7 млн. Из них 2%, тоесть 45 тыс. человек, в тяжелом состоянии.

Всего в мире число зараженных превысило 5 млн человек. Наибольшее количество зараженных в США - более 1,5 млн человек. На втором месте Россия, где зафиксировано 308 тыс. инфицированных.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп спрогнозировал, что в конечном счете коронавирус может унести жизни до 100 тыс. американцев. С начала пандемии в Штатах умерли 93,5 тыс. человек. Общее число зараженных по состоянию на 20 мая приближается к 1,6 млн.

РБК-Украина писало, что американский президент Дональд Трамп заявил, что более 1,5 млн выявленных случаев коронавируса в США - результат "лучшей в мире" системы тестирования.

Ранее в ВОЗ заявили, что менее 10% населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу.

Автор: Инна Собора