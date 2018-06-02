2 июня: праздники и важные события на этот день

Исторические события, праздники и народные приметы 2 июня
Все праздники 2 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня нет международных праздников, но мы познакомим вас с национальными и профессиональными событиями, которые отмечаются во многих странах 2 июня. Так, Азербайджан чествует работников гражданской авиации, Болгария отмечает День Христо Ботева, Италия празднует День республики, в России отмечается Международный день очистки водоемов, а также День здорового питания.
В народе 2 июня отмечают день Тимофея Грядочника. В этот период особое внимание уделялось огурцам.
Главная примета дня: если много шишек на елях, то и огурцы хорошо уродятся.
Фото: Если ко 2 июня на елях много шишек, будет хороший урожай огурцов (pixabay.com/music4life)
В 1537 году Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил предавать их рабству.
В 1652 году произошла Битва под Батогом в ходе восстания Богдана Хмельницкого.
В 1857 году была запатентована швейная машинка.
В 1891 году в футболе было введено пенальти.
В 1953 году состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании.
В 1740 году – Маркиз де Сад, французский писатель и философ, основоположник садизма.
В 1743 году – Алессандро Калиостро, известный итальянский астролог, мистик, авантюрист.
В 1755 году – Иван Акимов, российский живописец.
В 1840 году – Томас Харди, английский писатель.
В 1919 году – Юрий Тимошенко (Тарапунька), украинский актер.
В 1932 году – Ярослав Голованов, советский журналист, писатель, популяризатор науки.
В 1876 году – Христо Ботев, болгарский национальный герой.
В 1882 году – Джузеппе Гарибальди, итальянский народный герой, генерал.
В 1940 году – Алексей Путилов, русский промышленник.
В 1970 году – Брюс Макларен, новозеландский автогонщик, пилот "Формулы 1".
В 1988 году – Радж Капур, индийский актер и кинорежиссер.
В 1997 году – Николай Озеров, советский спортсмен, актер, спортивный комментатор.
Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.
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