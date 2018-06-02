2 июня: праздники и важные события на этот день

Исторические события, праздники и народные приметы 2 июня

Все праздники 2 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

2 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет международных праздников, но мы познакомим вас с национальными и профессиональными событиями, которые отмечаются во многих странах 2 июня. Так, Азербайджан чествует работников гражданской авиации, Болгария отмечает День Христо Ботева, Италия празднует День республики, в России отмечается Международный день очистки водоемов, а также День здорового питания.

В народе 2 июня отмечают день Тимофея Грядочника. В этот период особое внимание уделялось огурцам.

Главная примета дня: если много шишек на елях, то и огурцы хорошо уродятся.

Фото: Если ко 2 июня на елях много шишек, будет хороший урожай огурцов (pixabay.com/music4life)

2 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1537 году Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил предавать их рабству.

В 1652 году произошла Битва под Батогом в ходе восстания Богдана Хмельницкого.

В 1857 году была запатентована швейная машинка.

В 1891 году в футболе было введено пенальти.

В 1953 году состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании.

2 июня: в этот день родились

В 1740 году – Маркиз де Сад, французский писатель и философ, основоположник садизма.

В 1743 году – Алессандро Калиостро, известный итальянский астролог, мистик, авантюрист.

В 1755 году – Иван Акимов, российский живописец.

В 1840 году – Томас Харди, английский писатель.

В 1919 году – Юрий Тимошенко (Тарапунька), украинский актер.

В 1932 году – Ярослав Голованов, советский журналист, писатель, популяризатор науки.

2 июня: в этот день умерли

В 1876 году – Христо Ботев, болгарский национальный герой.

В 1882 году – Джузеппе Гарибальди, итальянский народный герой, генерал.

В 1940 году – Алексей Путилов, русский промышленник.

В 1970 году – Брюс Макларен, новозеландский автогонщик, пилот "Формулы 1".

В 1988 году – Радж Капур, индийский актер и кинорежиссер.

В 1997 году – Николай Озеров, советский спортсмен, актер, спортивный комментатор.

Именинники 2 июня

Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

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