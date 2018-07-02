2 июля: праздники и важные события на этот день

2 июля 2018 года отмечается Всемирный день НЛО, а в народном календаре - Пчельник

Все праздники 2 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

2 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно, начиная с 1995 года, 2 июля в мире празднуется Международный день спортивного журналиста.

2 июля – Всемирный день НЛО или День уфолога, отмечается в мире людьми, посвятившими себя изучению необычных явлений и объектов внеземного происхождения.

В народе 2 июля чествуется Зосима Пчельник. Считалось, что в этот день пчелы начинают заливать мед в соты, а потому их нельзя беспокоить.

Приметы дня также связаны с этими насекомыми: если пчелы летят в ульи – к дождю, а если сидят по стенам – будет жара.

Фото: 2 июля - праздник всех пасечников (pixabay.com/PollyDot)

2 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1853 году – начало Крымской войны.

В 1918 году было введено украинское гражданство гетманом Павлом Скоропадским.

В 1924 году образована Международная ассоциация спортивной прессы.

В 1947 году произошла знаменитая предполагаемая авария НЛО в Розуэлле.

В 1976 году в Киеве установлен памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.

В 2011 году украинские боксеры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе после победы Владимира Кличко над Дэвидом Хэем.

2 июля: в этот день родились

В 1714 году – Кристоф Глюк, известный австрийский композитор.

В 1877 году – Герман Гессе, немецкий писатель ("Игра в бисер").

В 1922 году – Пьер Карден, известный французский модельер.

В 1961 году – Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.

В 1982 году – Елка, украинская и российская поп-певица.

В 1986 году – Линдси Лохан, американская актриса, певица, модель.

2 июля: в этот день умерли

В 1566 году – Нострадамус, известный французский врач и предсказатель.

В 1778 году – Жан Жак Руссо, французский композитор, писатель, мыслитель эпохи Просвещения.

В 1895 году – Михаил Драгоманов, украинский общественный деятель, историк.

В 1961 году – Эрнест Хемингуэй, американский писатель.

В 1977 году – Владимир Набоков, русский писатель и переводчик.

В 2002 году – Рэй Браун, американский музыкант, джазовый контрабасист.

Именинники 2 июля

Сегодня свои именины отмечают: Иван, Мария, Фаддей.

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