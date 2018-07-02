2 июля: праздники и важные события на этот день

2 июля 2018 года отмечается Всемирный день НЛО, а в народном календаре - Пчельник
Все праздники 2 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Ежегодно, начиная с 1995 года, 2 июля в мире празднуется Международный день спортивного журналиста.
2 июля – Всемирный день НЛО или День уфолога, отмечается в мире людьми, посвятившими себя изучению необычных явлений и объектов внеземного происхождения.
В народе 2 июля чествуется Зосима Пчельник. Считалось, что в этот день пчелы начинают заливать мед в соты, а потому их нельзя беспокоить.
Приметы дня также связаны с этими насекомыми: если пчелы летят в ульи – к дождю, а если сидят по стенам – будет жара.
Фото: 2 июля - праздник всех пасечников (pixabay.com/PollyDot)
В 1853 году – начало Крымской войны.
В 1918 году было введено украинское гражданство гетманом Павлом Скоропадским.
В 1924 году образована Международная ассоциация спортивной прессы.
В 1947 году произошла знаменитая предполагаемая авария НЛО в Розуэлле.
В 1976 году в Киеве установлен памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.
В 2011 году украинские боксеры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе после победы Владимира Кличко над Дэвидом Хэем.
В 1714 году – Кристоф Глюк, известный австрийский композитор.
В 1877 году – Герман Гессе, немецкий писатель ("Игра в бисер").
В 1922 году – Пьер Карден, известный французский модельер.
В 1961 году – Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.
В 1982 году – Елка, украинская и российская поп-певица.
В 1986 году – Линдси Лохан, американская актриса, певица, модель.
В 1566 году – Нострадамус, известный французский врач и предсказатель.
В 1778 году – Жан Жак Руссо, французский композитор, писатель, мыслитель эпохи Просвещения.
В 1895 году – Михаил Драгоманов, украинский общественный деятель, историк.
В 1961 году – Эрнест Хемингуэй, американский писатель.
В 1977 году – Владимир Набоков, русский писатель и переводчик.
В 2002 году – Рэй Браун, американский музыкант, джазовый контрабасист.
Сегодня свои именины отмечают: Иван, Мария, Фаддей.
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