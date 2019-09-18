Почти 2,5 тыс. потребителей "Львовгаз Сбыта" запаслись газом по акционной цене

С начала акции "Твоя энергонезависимость" 2350 клиентов ООО "Львовгаз Сбыт" уже купили газ по летней цене на отопительный период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

80% закупок клиенты "Львовгаз Сбыта" сделали онлайн, с помощью "Личного кабинета". С 9 сентября принять участие в акции могут абсолютно все потребители газа, независимо от текущих расчетов за газ.

По словам пресс-службы, с начала акции потребители газа Львовской области уже приобрели 3,2 млн кубометров голубого топлива по летней цене, что зафиксирована на уровне 5995,53 гривен за 1000 куб. м. Большинство клиентов предпочли простой вариант оформления закупки акционного газа с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua.

"Спрос на голубое топливо, как и потребление, с началом отопительного сезона возрастает. Следовательно, в случае подорожания появится возможность сократить расходы на газ. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер", - отметил директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

В пресс-службе также пояснили, что в акционной цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа за акцией "Твоя энергонезависимость" будут указаны в счетах за использованный природный газ ежемесячно. От 9 сентября воспользоваться выгодным предложением могут все потребители, даже те, у кого есть текущая задолженность. Однако в компании надеются, что должники погасят накоплении долги за счет экономии, которая возникает благодаря акции "Твоя энергонезависимость".

Кроме Личного кабинета на сайте 104.ua клиенты могут оформить акцию также в Центрах обслуживания клиентов. Для этого при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и актуальные показания своего газового счетчика. Покупка будет подтверждена после 100% оплаты заказанных объемов, которую нужно провести не позже 25 сентября.

"Пользоваться зарезервированным газом можно будет от 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года. Если резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать на тот момент. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции", - говорится в сообщении.