19 июня: праздники и важные события на этот день

Праздники 19 июня 2018 года в мире и в Украине, знаковые исторические события и народные приметы этого дня

Все праздники 19 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

19 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, который был учрежден под эгидой ООН в 2015 году.

Также 19 июня празднуется Всемирный день детского футбола, посвященный самым юным любителям этой спортивной игры.

В народе 19 июня чтится Ларион Пропольник. Считалось, что в этот период пора полоть сорняки в поле.

Главная примета дня: если на Лариона ясно и тепло уродится крупное зерно.

Фото: 19 июня - праздник детского футбола (pixabay.com/luvmybry)

19 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 240 году до н. э. греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире рассчитал длину меридиана Земли.

В 1787 году князь Григорий Потемкин получил от Екатерины II титул князя Таврического.

В 1920 году в СССР была образована Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.

В 1925 году в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.

19 июня: в этот день родились

В 1623 году – Блез Паскаль, французский ученый, изобретатель, математик, физик.

В 1928 году – Евгений Шерстобитов, украинский режиссер, сценарист, писатель.

В 1945 году – Наталья Селезнева, советская киноактриса.

В 1958 году – Сергей Макаров, советский хоккеист.

В 1972 году – Жан Дюжарден, французский актер приключенческих фильмов.

19 июня: в этот день умерли

В 1897 году – Чарльз Бойкотт, английский предприниматель, с именем которого связано понятие "бойкот".

В 1915 году – Сергей Танеев, русский композитор.

В 1956 году – Владимир Обручев, советский академик, геолог, географ.

В 1985 году – Майя Кристалинская, советская эстрадная певица.

В 1993 году – Уильям Джералд Голдинг, английский писатель (роман " Повелитель мух" и др.).

Именинники 19 июня

Сегодня именины празднуют: Георгий, Ефим, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.

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