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За 19 дней Россия получила убитых больше, чем за две войны в Чечне, - Зеленский

Автор: Артур Родивилов

Россия несет большие потери в Украине. Убитых военных больше, чем за две войны в Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Уже скоро число сбитых российских вертолетов достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они уже потеряли 80. Сотни танков. Тысячи других единиц техники. За девятнадцать дней российская армия потеряла больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне", - сказал Зеленский.

Война России против Украины продолжается 20-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Зеленский