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Почти 180 тысяч. Во Франции рекорд новых COVID-случаев с начала пандемии

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Вторник 28 декабря 2021 20:59
Почти 180 тысяч. Во Франции рекорд новых COVID-случаев с начала пандемии Фото: Во Франции рекорд новых COVID-случаев с начала пандемии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во Франции за минувшие сутки, 27 декабря, подтвердили 179 807 новых случаев коронавируса. Это самое большое число случаев с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"По состоянию на 28 декабря 179 807 подтвержденных новых случаев", - говорится в сообщении.

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 25 декабря, когда во Франции были выявлены 104,6 тысяч заразившихся.

При этом во Франции ввели уже более 23 миллионов бустерных доз от коронавируса.

С начала кампании по вакцинации во Франции 52 798 871 человек получили хотя бы одну прививку (т.е. 78,3% всего населения), а 51 676 653 человека прошли полный курс вакцинации (т.е. 76,6% всего населения).

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