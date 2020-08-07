Почти 170 тысяч абонентов "Винницагаз Сбыт" зарегистрировались в онлайн-кабинете потребителя

Почти 170 тысяч абонентов ООО "Винницагаз Сбыт" зарегистрировалось в личном кабинете потребителя. Всего с начала 2020 года через онлайн-кабинеты было совершено около 230 тысяч платежей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Практически каждый третий клиент нашей компании теперь имеет доступ в личный кабинет и пользуется сервисами онлайн", - отметил директор "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Указано, что особенно популярным такой онлайн-сервис стал во время карантина. За это время в личном кабинете зарегистрировалось более 23 тысяч новых пользователей. С начала года зафиксировано почти 58 тысяч таких клиентов, тогда как за весь 2019 эта цифра составила около 38 тысяч человек.

Больше всего зарегистрировалось в личном кабинете жителей Винницы и Винницкого района - более 20 тысяч человек. Меньше всего - жителей Оратова - 453 потребителя.

В компании отмечают, что во время карантина регистрация в личном кабинете - самый простой и доступный метод для передачи показаний счетчика и оплате за газ.

"Решить все вопросы, связанные с потреблением природного газа, отследить счета, просмотреть текущую стоимость газа, оплатить полученные услуги - все это можно сделать в личном кабинете в удобное для вас время. ООО "Винницагаз Сбыт" искренне благодарит всех своих клиентов, которые своевременно и в полном объеме платят за полученные услуги", - указано в сообщении.