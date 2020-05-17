17 мая: какой сегодня праздник, все приметы и запреты дня

В этот день наши предки отмечали Вознесение Господне
Какой сегодня праздник. 17 мая 2020 года все православные верующие празднуют Вознесение Господне - один из главных двунадесятых праздников, который символизирует окончание земного служения Иисуса и восхождение его на небеса.
Согласно книге Деяний святых апостолов, Иисус после Своего Воскресения явил Себя апостолам, "в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием", а затем собрал апостолов в Иерусалиме и велел им не расходиться, сказав, что они будут крещены Духом Святым. После этого он поднялся в глазах их и облако подняло его вверх.
Кроме того, 17 мая отмечается день Пелагеи Заступницы, которая почитается как покровительница невинных девушек и всех обиженных. В этот день было принято проводить обряды по защите своих огородов от вредителей.
Сегодня именины празднуют: Иван, Кирилл, Климентий, Леонтий, Мария, Никита, Николай, Никифор, Пелагея, Флориан.
Ранее мы писали, как называть детей в 2020 году по церковному календарю, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.
Автор: Дарья Яновская