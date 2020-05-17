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17 мая: какой сегодня праздник, все приметы и запреты дня

Lite » Стиль жизни 17.05.2020 - 06:01
17 мая: какой сегодня праздник, все приметы и запреты дня
Праздник 17 мая (фото: pixabay.com)

В этот день наши предки отмечали Вознесение Господне

Какой сегодня праздник. 17 мая 2020 года все православные верующие празднуют Вознесение Господне - один из главных двунадесятых праздников, который символизирует окончание земного служения Иисуса и восхождение его на небеса.

Согласно книге Деяний святых апостолов, Иисус после Своего Воскресения явил Себя апостолам, "в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием", а затем собрал апостолов в Иерусалиме и велел им не расходиться, сказав, что они будут крещены Духом Святым. После этого он поднялся в глазах их и облако подняло его вверх.

Кроме того, 17 мая отмечается день Пелагеи Заступницы, которая почитается как покровительница невинных девушек и всех обиженных. В этот день было принято проводить обряды по защите своих огородов от вредителей.

Сегодня именины празднуют: Иван, Кирилл, Климентий, Леонтий, Мария, Никита, Николай, Никифор, Пелагея, Флориан.

Главные приметы этого дня:

  • Если кукушка кукует - погода будет хорошая.
  • Соловей поет всю ночь - выдастся солнечный день.
  • Если на восходе солнечные лучи зеленоватые – это к пасмурному дню.
  • Бледное солнце сулит затяжное ненастье.
  • Мечущиеся стаи воробьев обещают сильный ветер.

Что нельзя делать в этот день:

  • В эту дату женщинам нельзя прихорашиваться и долго сидеть перед зеркалом - это может принести существенные беды;
  • 17 мая запрещено сплетничать;
  • В этот день также не рекомендуется есть слишком жирную пищу.

Ранее мы писали, как называть детей в 2020 году по церковному календарю, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Праздники
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