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Более 160 украинцев заболели коронавирусом за границей

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 21:26
Более 160 украинцев заболели коронавирусом за границей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вылечились за границей уже 11 граждан Украины

Более полутора сотен граждан Украины проходят лечение от коронавируса за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По данным внешнеполитического ведомства, по состоянию на 3 апреля лечение от коронавируса за пределами Украины проходят 166 украинских граждан. Случаи заболевания украинцев зафиксированы в таких странах:

  • Италия - 121;
  • Греция - 16;
  • Польша - 4;
  • Германия - 4;
  • Доминиканская республика - 4.

Еще по одному больному находятся в Австрии, Великобритании, Испании, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Швейцарии и Швеции.

Кроме того, излечились от коронавирусной болезни уже 11 граждан в Италии, Нигерии, ОАЭ, Польши, Германии и Японии. Также зафиксировано 5 летальных случаев за пределами Украины.

Более 160 украинцев заболели коронавирусом за границей

Напомним, по состоянию на 1 апреля за рубежом было зафиксировано 32 больных коронавирусом граждан Украины. В МИД сообщали, что вылечиться от COVID-19 удалось 8 украинским гражданам.

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